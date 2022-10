Κομισιόν: Ενέκρινε το επικαιροποιημένο εμβόλιο της Moderna για τον κορονοϊό

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα (20/10) ότι ενέκρινε το επικαιροποιημένο εμβόλιο Ba.4/Ba.5 της Moderna, για την Covid 19, μετά τη θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Την είδηση γνωστοποίησε η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από ανάρτησή της στο Twitter.

«Με τα κρούσματα να αυξάνονται και πάλι στην Ευρώπη, είναι σημαντικό όλοι να αυξήσουν την προστασία τους αυτό το χειμώνα μέσω εμβολιασμού και ενίσχυσης του οργανισμού».

.@EU_Commission has authorised the BA.4/BA.5 adapted #COVID19 booster vaccine from Moderna following the positive opinion of @EMA_News.



With cases rising again in Europe, it is important that everyone increases their protection this winter through vaccination and boosting. https://t.co/TExDvIWsIA