Κοινή δήλωση Τραμπ - Μελόνι: Καμία διάκριση στη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε την πρόσκληση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία στο πολύ εγγύς μέλλον, σύμφωνα με κοινή δήλωση των ηγετών την Παρασκευή μετά τη συνάντησή τους μια ημέρα νωρίτερα στην Ουάσινγκτον.

Στην ίδια κοινή δήλωση των ηγετών, αναφέρεται ακόμη ότι ΗΠΑ και Ιταλία συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη (17/04), μίλησαν στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο για πληθώρα θεμάτων.

Αρχικά, όπως αναφέρει το BBC, η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ελπίδα της να «γίνει η Δύση μεγάλη ξανά», παραπέμποντας στο προεκλογικό σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «να γίνει η Αμερική μεγάλη ξανά», ενώ τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκλησή της να επισκεφθεί την Ιταλία.

Επίσης, η Μελόνι ανέφερε ότι έχει «εξετάσει το ενδεχόμενο» να πραγματοποιηθεί συναντηθεί με την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. «Ο στόχος για μένα είναι να κάνω τη Δύση ξανά μεγάλη», πρόσθεσε.

«Ξέρω ότι όταν μιλάω για τη Δύση, δεν μιλάω για τη γεωγραφία. Μιλάω για τον πολιτισμό και θέλω να κάνω τον πολιτισμό ισχυρότερο», σημείωσε η Μελόνι.

Επισήμανε ότι η ίδια και ο Τραμπ μοιράζονται τον «αγώνα ενάντια στην woke κουλτούρα που θα θέλει να διαγράψιε την ιστορία μας».

Ο Τραμπ έγνεψε και επιδοκιμάζοντας τη δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Συμπλήρωσε ότι μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων από κοινού.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η «Ευρώπη θα ξανά γίνει μεγάλη», ενώ δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γηραιά Ήπειρος είναι η μετανάστευση.

«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής της Ευρώπης και όσων έκαναν με τη μετανάστευση. Πιστεύω ότι θα γίνουν πιο έξυπνοι, γιατί η Ευρώπη έχει πληγωθεί πολύ από τις επιλογές της», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, σε μια κάπως αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους από το Οβάλ Γραφείο, ο Ιταλός δημοσιογράφος ρώτησε αν πράγματι ο Τραμπ είχε αποκαλέσει την Ευρώπη «παράσιτο». Η Μελόνι διερωτήθηκε αν ειπώθηκε ποτέ κάτι τέτοιο και ο Τραμπ το διέψευσε κατηγορηματικά.

