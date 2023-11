Κίνα: Στους 25 οι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε πολυώροφο ακίνητο (vid)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 51 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ακίνητο στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση, το δίκτυο CCTV.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 11 ανθρώπων όμως ο ακριβής αριθμός των θυμάτων τελεί ακόμη υπό εξακρίβωση», ανέφερε το CCTV.

#BREAKING: 11 people have been confirmed dead after a #fire broke out in a building at a Shanxi coal company in Luliang today. The #incident occurred around 6:50 AM. As of now, 63 people have been evacuated, with 51 receiving medical attention at a local hospital. Rescue efforts… pic.twitter.com/f0v5ZQdXcR