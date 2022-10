Κίνα: Γιατί απομάκρυναν από το συνέδριο τον πρώην ηγέτη της χώρας

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του πρώην ηγέτη της Κίνας Χου Τζιντάο από την αίθουσα του συνεδρίου του Κομμουνιστικού κόμματος εξηγεί ο βραβευμένος δημοσιογράφος της Nikkei Asia Κατσούι Νακαζάβα.

Όπως αναφέρει ο 79χρονος πρώην Πρόεδρος εμφανιζόταν δυσαρεστημένος από τη διακυβέρνηση Σι με τους πολιτικούς ηγέτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε συνάντηση μαζί του που θα μπορούσε να πυροδοτήσει κάποια δημόσια αντίδραση του που θα ήταν «δυσάρεστη σε κάθε περίπτωση».

Ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι αν και μια δημόσια τοποθέτηση αποδοκιμασίας δεν συνηθίζεται από τα πρώην ανώτερα στελέχη του Κόμματος, καθώς υπάρχει «αυστηρός κώδικας πειθαρχίας». «Ακόμη και ιδιωτικά συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν βλάπτει την εξουσία του εν ενεργεία ηγέτη» εξηγεί.

Ωστόσο εκείνη την ημέρα ο Χου δεν ένιωθε καλά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και υπήρχε η ανησυχία ότι η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. «Για αυτό το λόγο ο Χου οδηγήθηκε εκτός αιθούσης για να μην ξεφύγει» εξηγεί ο δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό που από το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αποδόθηκε σε αδιαθεσία του, δεν μεταδόθηκε στην Κίνα, καθώς οι υπεύθυνοι λογοκρισίας έσπευσαν να σβήσουν το όνομα του απ' όλες τις σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο της χώρας. Έφτασαν μάλιστα να σβήσουν και το όνομα του γιου του Χου Χαιφένγκ, σύμφωνα με τον Guardian.

New video of the moments before former top leader Hu Jintao was escorted out

There's wrangling over some documents. Xi speaks to man who then tries to persuade Hu to leave.

Doesn't debunk state media's explanation that it was his health, but deepens the mystery @OutFrontCNN pic.twitter.com/R0DQ0xlslR