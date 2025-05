Κίνα: Άνδρας βανδάλισε δύο αγάλματα από τον περίφημο πήλινο στρατό (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 30ής Μαΐου, όταν ένας άνδρας 30 ετών πήδηξε σε λάκκο με τους φημισμένους πήλινους πολεμιστές στην επαρχία Σαανσί στη βόρεια Κίνα προκαλώντας ζημιές σε δύο αγάλματα.

Ένας μεσήλικας άνδρας πήδηξε στο Λάκκο Νο. 3 του χώρου ανασκαφής, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε τουλάχιστον δύο αγάλματα πολεμιστών από τερακότα. Το άτομο δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε στα κινέζικα ούτε στα αγγλικά, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η ταυτότητα και η εθνικότητά του και να πυροδοτούνται δημόσιες εικασίες σχετικά με τα κίνητρά του. Το Αστυνομικό Τμήμα του Μαυσωλείου Qinshihuang ξεκίνησε έρευνα.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που τράβηξαν άλλοι επισκέπτες, ο άνδρας αποθανατίζεται να έχει ξαπλώσει στα πόδια ένος αγάλματος και να γελάει.

On the afternoon of May 30, an incident involving tourist vandalism occurred at the Terracotta Warriors Museum in Xi'an, Shaanxi Province.

A middle-aged man jumped into Pit No. 3 of the excavation site, resulting in damage to at least two Terracotta Warrior statues. The…