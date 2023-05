Κιλιτσντάρογλου: Ο Αντι-Ερντογάν που έμεινε στη σκιά του «Σουλτάνου»

Επέμεινε, έπεισε τα έξι κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι θα ήταν ο κατάλληλος για να ηγηθεί της μάχης των μαχών απέναντι στον Ερντογάν και ...απέτυχε. Κάποιοι για να χρυσώσουν το χάπι της απογοητευτικής ήττας είπαν ότι είναι ο πρώτος ηγέτης στην Ιστορία που εξανάγκασε εκλεγμένο πρόεδρο σε δεύτερο γύρο. Και πάλι όμως, δεν εμπόδισε τον «Σουλτάνο» να μπει στην τρίτη δεκαετία εξουσίας.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης, έχει στο γραφείο του ένα καδραρισμένο απόκομμα γελοιογραφίας εφημερίδας που τον δείχνει ντυμένο με σανδάλια και κελεμπία, σαν σωσία του Μαχάτμα Γκάντι να περπατάει προς το μέρος του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δικαιοσύνη!», του λέει και ο Ερντογάν φαίνεται να ξεροκαταπίνει.

Τα τουρκικά μίντια χρησιμοποιούν συχνά το παρατσούκλι «Κεμάλ Γκάντι» για τον Κιλιτσντάρογλου ο οποίος το 2017 ηγήθηκε μιας πορείας 450 χλμ από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα για μια διαμαρτυρία κατά της φυλάκισης χιλιάδων δημόσιων υπαλλήλων, ακτιβιστών και δημοσιογράφων από τον Ερντογάν.



Από τότε μάχεται με πείσμα κατά του «Σουλτάνου» και της καλοστημένης παντοκρατορίας του. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως ήρεμος άνθρωπος. «Κρατάω την ψυχραιμία μου απέναντι στην σκληρή κριτική και απαντώ αργότερα», δηλώνει.

Το «ήρεμος» ωστόσο είναι ένας μάλλον υπεραπλουστευτικός τρόπος να περιγράψει κανείς το αντίπαλον δέος του Ερντογάν.

Γενναιόδωρος αλλά συγκρατημένος, που γελάει με απλοϊκά λογοπαίγνια, σκέφτεται προσεκτικά πριν μιλήσει και αποφεύγει να μιλάει για ο, τιδήποτε εκτός πολιτικής κονίστρας, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της προσωπικής του ζωής. Η ιστοσελίδα του καυχιέται ότι κάποτε ανακηρύχθηκε «Γραφειοκράτης της Χρονιάς» από το περιοδικό Economic Trend της Τουρκίας. Του αρέσει περισσότερο να ηχογραφεί βιντεοσκοπημένα μηνύματα με ένα ποτήρι τσάι στη μικροσκοπική κουζίνα του παρά να εκφωνεί εντυπωσιακές ομιλίες.

«Ο Κεμάλ δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του, δεν φωνάζει ποτέ», έχει πει η σύζυγός του Σέλβι. «Δεν μπορείς καν να έχεις μια αξιοπρεπή διαφωνία μαζί του».



Αυτό στη «μάτσο» πολιτική σκηνή της Τουρκίας δεν ηχεί και πολύ βιώσιμο και ανταγωνιστικό ωστόσο μετά από είκοσι χρόνια φασαριόζικου και επιθετικού λόγου από τον Ερντογάν μπορεί να είναι αναζωογονητικό και ανακουφιστικό για τους πολίτες που έχουν κουραστεί από την οικονομική και τις άλλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα τους.



Ο «Αντι- Ερντογάν» όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, διδάχτηκε την υπομονή από πολύ μικρή ηλικία την οποία πέρασε σε πολύ φτωχές συνθήκες στην απομακρυσμένη επαρχία Τούντζελι της ανατολικής Τουρκίας. Γεννήθηκε σε μια εννεαμελή οικογένεια σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό και μαζί με τα αδέρφια του μεγάλωναν κατσίκες και πήγαιναν στο σχολείο ξυπόλητοι, πριν ο πατέρας του τους αρχίσει την οικογενειακή «περιοδεία» σε μια σειρά από μεγαλύτερες πόλεις με τις διάφορες μεταθέσεις του στο δημόσιο. Ο νεαρός Κεμάλ έπαιζε σάζι, ένα παραδοσιακό λαϊκό όργανο, και διάβαζε δυνατά, αποφοιτώντας πρώτος στην τάξη του λυκείου του. Σε αντίθεση με τους συμμαθητές του, ονειρευόταν να γίνει δάσκαλος. «Όταν όλοι έλεγαν αστυνομικοί και στρατιώτες, είπα ότι προτιμώ να γίνω πολίτης», είχε πει ο ίδιος σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Time.

Στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο Κιλιτσντάρογλου συμμετείχε ενεργά σε αριστερές διαμαρτυρίες και αποφοίτησε ως φοροελεγκτής. Παντρεύτηκε μια ξαδέρφη του από τη γενέτειρά του, κάτι που ήταν σύνηθες σε διάφορα μέρη της Τουρκίας, και στη συνέχεια έκανε παιδιά και έφτασε μέχρι τη θέση του διευθυντή του εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

«Ζω όπως εσείς, έχω μια ταπεινή ζωή όπως η δική σας», δήλωσε σε μια από τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις σηκώνοντας τα χέρια του σε σχήμα καρδιάς, την χαρακτηριστική του χειρονομία. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι θα αρνηθεί να ζήσει στο προεδρικό μέγαρο και θα μετακομίσει σε ένα πιο ταπεινό κτίριο που ανήκε στον Ατατούρκ, αν κερδίσει.

Η πολιτική ήταν το χόμπι που επέλεξε ο Κιλιτσντάρογλου για τη συνταξιοδότησή του. Μπήκε στο κοινοβούλιο το 2002, σε ηλικία 53 ετών, με το CHP, το οποίο εκτίμησε στο πρόσωπο του το «χάρισμα λογιστή» για την αποκάλυψη της διαφθοράς από κορυφαία μέλη του AKP. Σε μια τηλεοπτική συζήτηση το 2008, ο Κιλιτσντάρογλου επέπληξε τον τότε δήμαρχο της Άγκυρας Μελίχ Γκιοκτσέκ με τον αέρα του δασκάλου. Μέχρι το 2010, είχε ανέλθει στην κορυφή του CHP με την ίδια «υπομονή και σθένος» που λέει ότι θαυμάζει στον Γκάντι.

Ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης υποσχέθηκε επιστροφή στις ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές και να ηγηθεί της επιστροφής στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχει επίσης υποσχεθεί να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, απομακρυνόμενος από τη χρήση της δικαιοσύνης για την καταστολή των διαφωνιών.

Εστιάζει πάντως ως επί το πλείστον στα θέματα που ακουμπούν την καθημερινή ζωή του πολίτη.

Η κρίση κόστους ζωής στην Τουρκία αποτελεί το Νο 1 πεδίο της εκλογικής μάχης. Ο Κιλιτσντάρογλου χτύπησε ευαίσθητη χορδή όταν, με το κρεμμύδι στο χέρι, απηύθυνε προειδοποίηση από την ταπεινή κουζίνα του ότι το κόστος ενός κιλού κρεμμυδιών θα εκτοξευθεί στις 100 λίρες (4,67 ευρώ) από 30 λίρες τώρα, αν ο πρόεδρος παραμείνει στην εξουσία.

In that ad, which has sparked much debate in Turkey, Kılıçdaroğlu talks from his own modest and tidy kitchen about how onions in Turkey now cost ₺30 ($1.50) and are heading heading towards costing ₺100. pic.twitter.com/4R2u6jBylg