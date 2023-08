Κίεβο: Πράξη πειρατείας τα προειδοποιητικά πυρά ρωσικού πολεμικού κατά φορτηγού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ως «σαφή παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας και πράξη πειρατείας» χαρακτηρίζει το Κίεβο το περιστατικό με το ρωσικό πολεμικό πλοίο που έβαλε προειδοποιητικά πυρά κατά φορτηγού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Το περιστατικό συνιστά σαφή παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας, πράξη πειρατείας και έγκλημα κατά μη πολεμικού πλοίου τρίτης χώρας στα ύδατα άλλων χωρών. Η Ουκρανία θα αντλήσει τα συμπεράσματα και θα επιλέξει την προσήκουσα απάντηση», έγραψε στο Χ ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

