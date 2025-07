Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι απευλαύνει Ουκρανούς στη Γεωργία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε το Σάββατο τη Ρωσία ότι απελαύνει Ουκρανούς στη Γεωργία και τους αφήνει εκεί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους.

Ο Αντρίι Συμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εντείνει τις απελάσεις Ουκρανών – πολλοί εκ των οποίων πρώην κρατούμενοι – μέσω των νότιων συνόρων, αντί να τους επαναπροωθεί απευθείας στα σύνορα με την Ουκρανία.

Αυτό ισοδυναμεί με το ότι η Ρωσία «εργαλειοποιεί την απέλαση Ουκρανών πολιτών», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Russia is weaponizing the deportation of Ukrainian citizens through Georgia. We propose that Russia transport them directly to the Ukrainian border instead.



Since June, Russia has significantly increased the number of deported Ukrainian nationals, mostly former convicts, to the…