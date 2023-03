Κίεβο: Η Ρωσία κρατά «πυρηνικό όμηρο» τη Λευκορωσία

Η Ρωσία κρατά τη Λευκορωσία «πυρηνικό όμηρο», εκτίμησε σήμερα το Κίεβο μετά την ανακοίνωση χθες Σάββατο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα αναπτύξει «τακτικά» πυρηνικά όπλα στο έδαφος της συμμαχικής της χώρας.

«Το Κρεμλίνο κρατά τη Λευκορωσία πυρηνικό όμηρο», εκτίμησε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ολέξι Ντανίλοφ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η απόφαση της Ρωσίας αποτελεί «ένα βήμα προς τη διεθνή αποσταθεροποίηση της Λευκορωσίας».

