Κίεβο: Αντικατέστησε με την τρίαινα το σοβιετικό σφυροδρέπανο στο άγαλμα «Μητέρα Πατρίδα» (vid)

Σήμερα ολοκληρώνονται και οι τελευταίες εργασίες αντικατάστασης του σφυροδρέπανου, με την τρίαινα, σύμβολο της Ουκρανίας, στο άγαλμα της «Μητέρας Πατρίδας», σοβιετικό μνημείο στο Κίεβο, καθώς η ηγεσία της χώρας έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποκαθήλωσης όλων των σοβιετικών και ρωσικών μνημείων.

The Ukrainian trident has now been installed on the "Motherland" statue in Kyiv, replacing the Soviet-era hammer and sickle.

Νέο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και εικόνες επιβεβαιώνουν τη διαδικασία τοποθέτησης της ουκρανικής τρίαινας, επίσημο σύμβολο της χώρας. Οι εργάτες στο βίντεο φαίνεται να πραγματοποιούν εργασίες τοποθέτησης του ουκρανικού θυρεού.

The Ukrainian tryzub (trident) is raised to replace the Soviet emblem on the shield of the historic Motherland monument in Kyiv on Aug. 5.



Radio Free Europe/Radio Liberty

Οι εργασίες αντικατάστασης σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως τις 24 Αυγούστου, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, αλλά το νέο σύμβολο φαίνεται ότι έχει τοποθετηθεί.

Σχετικά πλάνα της αφαίρεσης του σοβιετικού συμβόλου μετέδωσε και η ουκρανική ραδιοτηλεόραση, την περασμένη Τρίτη, με τα πλάνα να αναμεταδίδονται από την Deutsche Welle.

The Motherland Monument in Kyiv is shedding its Soviet legacy - to be replaced with a tryzub, the three-pronged emblem of Ukraine.

Το μνημείο «Μητέρα Πατρίδα», όρος που χρησιμοποιήθηκε για να συμβολίσει τη σοβιετική νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί με άλλες μνημειακές κατασκευές σε όλη την ΕΣΣΔ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1979 και εγκαινιάστηκε το 1981 σε μια τελετή στην οποία παρέστη ο Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης Λεονίντ Μπρέζνιεφ.