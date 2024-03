Κέιτ Μίντλετον: Ανακοίνωσε ότι νοσεί από καρκίνο (vid)

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται στα πρώτα στάδια της θεραπείας του καρκίνου μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε το απόγευμα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Κέιτ δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιά στις 14 Ιανουαρίου για μια πάθηση που θεωρήθηκε ότι δεν ήταν καρκινική, αλλά οι επακόλουθες εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχε καρκίνος.

Στο μήνυμα, αποκάλυψε ότι η διάγνωση ήταν ένα «τεράστιο σοκ» και ότι εκείνη και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκαναν τα πάντα για να το επεξεργαστούν ιδιωτικά για το καλό της νεαρής οικογένειάς τους.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK