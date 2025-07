Κατέρρευσε οροφή σχολείου στην Ινδία - Τουλάχιστον 4 παιδιά νεκρά (vid)

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 τραυματίστηκαν στην ινδική πολιτεία Ρατζαστάν (δυτικά), όταν κατέρρευσε οροφή σχολείου, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι πως δεκάδες άλλα παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται κάτοικοι συγκεντρωμένοι γύρω από το σχολικό κτίριο ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γερανό για να απομακρύνουν συντρίμμια.

