Βιβλική καταστροφή στη Φλόριντα

Καταστροφικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ίαν που έπληξε χθες τη Φλόριντα με την ταχύτητά του να φτάνει έως και 185 χιλιόμετρα την ώρα προκαλώντας, με τους πολύ ισχυρούς του ανέμους και τις καταρρακτώδεις βροχές, καταστροφικές πλημμύρες, διακοπές ηλεκτροδότησης και ξεριζωμούς δέντρων σε μεγάλους τομείς της πολιτείας. Με αποτέλεσμα, στους πλημμυρισμένους δρόμους να θεαθεί ακόμη και καρχαρίας.

Top story: @CollinGrossWx: 'The one and only @JimCantore taking a beating in Hurricane #Ian’s vicious eyewall in Punta Gorda, Florida. Live on the @weatherchannel ' pic.twitter.com/zIRrJdr9Qd, see more https://t.co/C2LZMN4cFe — Javier Domínguez C. (@javierdmzc) September 29, 2022

Ο τυφώντας Ίαν, που χαρακτηρίσθηκε από τους «ισχυρότερους κυκλώνας που έπληξαν ποτέ τη Φλόριντα», χθες, υπαγόταν στην κατηγορία 4 και άγγιξε οριακά την κατηγορία 5. Σήμερα, μετά την καταστροφική του μανία, υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3, αναφέρει το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων. Όπως προειδοποιεί, αναμένονται και σήμερα άνεμοι έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα καθώς και ισχυρές βροχοπτώσεις, συνεπώς πλημμύρες και τοπικοί ανεμοστρόβιλοι.

Πλησίον της τροχιάς του τυφώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ, οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν οδήγησαν στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες και η ακτοφυλακή αναζητεί ακόμη 20 ανθρώπους, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν ως την ακρογιαλιά.

Καταστροφικές ήταν και οι ζημιές στην Κούβα, όπου ο τυφώνας Ίαν πέρασε την Τρίτη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, διεκόπη η ηλεκτροδότηση και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Διακοπή ηλεκτροδότησης

Σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες βράδυ στη Φλόριντα, κυρίως γύρω από την τροχιά του κυκλώνα, όπως και αρκετές κομητείες κοντά στην τοποθεσία όπου έφθασε πάνω από τη γη ο Ίαν.

Μερικά μόνο σπίτια στο δήμο Πούντα Γκόρντα, εφοδιασμένα με γεννήτριες παρέμεναν φωτισμένα μέσα στη νύχτα, και οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν ο αέρας που λυσσομανούσε και η έντονη βροχόπτωση.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η πόλη γνώριζε μια μικρή ανάπαυλα, καθώς βρισκόταν στο λεγόμενο μάτι του κυκλώνα. Όμως οι καταιγίδες και οι άνεμοι επέστρεψαν με ακόμα μεγαλύτερη δριμύτητα, ανατρέποντας ταμπέλες και παίρνοντας μαζί κομμάτια από στέγες και κλαδιά δέντρων.

Tornado in the Ft Lauderdale area.



This is a good PSA why is important to stay indoors while riding out a hurricane (no matter where you are!)#HurricaineIan #Hurricane#Ian #Florida pic.twitter.com/xJ0JgJ7zAS — Gemini v4.20 (@gemini420) September 28, 2022

Στη Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, πλάνα που μεταδόθηκαν από το MSNBC δείχνουν δρόμους εντελώς πλημμυρισμένους και αυτοκίνητα να παρασύρονται από ρεύματα.

Ενώ στην πόλη Φορτ Μάιερς, το νερό έφτασε ακόμη και τα 3 μέτρα με αποτέλεσμα ορισμένες συνοικίες να μοιάζουν σαν λιμνοθάλασσες. Σε αυτές εθεάθη καρχαρίας να κολυμπά.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters