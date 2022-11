Κατάρ: Απαγόρευση της κατανάλωσης μπύρας στα γήπεδα

Το Κατάρ απαγορεύει όλες τις πωλήσεις μπύρας στα γήπεδα όπου θα διεξάγονται οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γύρω από αυτά, σε μια εντυπωσιακή μεταστροφή μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης.

«Μετά από συζητήσεις μεταξύ των αρχών της χώρας υποδοχής και της FIFA, ελήφθη η απόφαση να επικεντρωθεί η πώληση αλκοολούχων ποτών στο Φεστιβάλ Φιλάθλων της FIFA, σε άλλους προορισμούς φιλάθλων και αδειοδοτημένους χώρους, απομακρύνοντας όμως τα σημεία πώλησης μπύρας από την περίμετρο των γηπέδων του FIFA World Cup 2022 στο Κατάρ». αναφέρεται σε ανακοίνωση της FIFA.

Το συντηρητικό, πλούσιο σε φυσικό αέριο μουσουλμανικό έθνος δεν απαγορεύει πλήρως το αλκοόλ για τους επισκέπτες, αλλά η πώληση και η κατανάλωσή του ελέγχονται αυστηρά. Το αλκοόλ συνήθως επιτρέπεται μόνο σε λίγα ξενοδοχεία και εστιατόρια με ειδική άδεια και όχι σε κοινή θέα.

