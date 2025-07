Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Συρία

Σε κατάπαυση του πυρός συμφώνησα Ισραήλ και Συρία, σύμφωνα ανάρτηση του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Ειδικότερα, ο Μπαράκ, ο οποίος εκτελεί και χρέη ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία, γράφει στην ανάρτησή του ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025

«Καλούμε τους Δρούζους, τους Βεδουίνους και τους Σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα και, μαζί με άλλες μειονότητες, να οικοδομήσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Τομ Μπάραγκ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Ο Μπάρακ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με τη στήριξη της Τουρκίας, της Ιορδανίας και γειτονικών χωρών.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον και το προξενείο της Συρίας στον Καναδά δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, αναφέρει το Reuters.

Παράλληλα, το Axios σημειώνει από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν εξαιρετικά ανήσυχη για το ενδεχόμενο η κρίση στη Σύρια να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, νέες συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική είσοδο της πόλης Σουέιντα, μεταξύ ενόπλων που προέρχονται από τοπικές φυλές και Δρούζων που έχουν περιχαρακωθεί στην πόλη αυτήν, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Περίπου 200 μαχητές τοπικών φυλών αντάλλαζαν πυρά με ομάδες Δρούζων που έχουν πάρει θέση εντός της Σουέιντα, ανέφερε αυτή η πηγή.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται μάχες στον τομέα, προσθέτοντας ότι αναφέρονται «βομβαρδισμοί σε συνοικίες της πόλης».

Οι συριακές αρχές θα αναπτύξουν μια ειδική δύναμη για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να επιλύσουν τη διαμάχη μεταξύ φατριών της κοινότητας των Δρούζων και Βεδουίνων στη νότια Συρία, σε συντονισμό με πολιτικά και ασφαλείας μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας, ανέφερε το προεδρικό μέγαρο σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Παρά την αποχώρηση του νέου εθνικού στρατού της Συρίας μετά από 48 ώρες σφοδρών μαχών, η πόλη της Σουέιντα βρέθηκε και πάλι υπό πολιορκία το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτή τη φορά, όμως, ο κλοιός γύρω από την πόλη των Δρούζων προέρχεται από Βεδουίνους, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο των επιτιθέμενων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης χιλιάδες βαριά οπλισμένοι άνδρες από τοπικές φυλές μετέβησαν συντονισμένα στην πόλη και αναμένεται να την πολιορκήσουν.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου των Βεδουίδων, σεΐχης Αμπντούλ Μουνίμ αλ-Νασίφ, απηύθυνε έκκληση για γενική κινητοποίηση και άμεση πορεία προς τη Σουέιντα, προκειμένου να «διασωθούν οι κάτοικοι» από αυτό που περιέγραψε ως σφαγή εις βάρος των Βεδουίνων της περιοχής.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ύπαιθρο της Σουέιντα μεταξύ φυλών σουνιτών Βεδουίνων και Δρούζων μαχητών στη Συρία.

Τι έχει προηγηθεί

Φονικές συγκρούσεις πλήττουν την επαρχία Σουέιντα από την Κυριακή, όταν μαχητές Δρούζοι συγκρούστηκαν με φυλές Σουνιτών Βεδουίνων, στις οποίες αργότερα προστέθηκαν και κυβερνητικές δυνάμεις. Η οργάνωση παρακολούθησης Syrian Network for Human Rights κατέγραψε 254 νεκρούς σε τέσσερις ημέρες μάχης, μεταξύ των οποίων ιατρικό προσωπικό, γυναίκες και παιδιά.

Η ίδια η κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ απαίτησε από την Ιερουσαλήμ να αναλάβει δράση για την προστασία των συγγενών τους πέρα από τα σύνορα, καθώς αναφέρθηκαν περιστατικά στη Σουεϊντά με δυνάμεις του καθεστώτος να σκοτώνουν γυναίκες και αγόρια, να λεηλατούν σπίτια και να ξυρίζουν τα μουστάκια Δρούζων κληρικών.

Οι συριακές δυνάμεις αποχώρησαν από τη Σουεϊντά μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας την Τετάρτη, αλλά οι συγκρούσεις ξανάρχισαν αργά την Πέμπτη μεταξύ μαχητών από τις φυλές των Βεδουίνων και των Δρούζων, που αποτελούν θρησκευτική μειονότητα στη Συρία με οπαδούς στον Λίβανο και το Ισραήλ. Οι συγκρούσεις σε μέρη της επαρχίας Σουεϊντά συνεχίστηκαν και την Παρασκευή, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τον Ράιαν Μαρούφ, επικεφαλής τοπικού ειδησεογραφικού δικτύου Sweida24.

Η Ιερουσαλήμ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στις στρατιωτικές δυνάμεις του καθεστώτος να αναπτυχθούν νότια της Δαμασκού μετά τα επεισόδια, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί το γραφείο του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε σε «εσωτερικές» δυνάμεις ασφαλείας στην ανακοίνωσή του.

Μια εύθραυστη εκεχειρία διατηρούνταν την Παρασκευή στο νότιο τμήμα της Συρίας, μετά την αναγγελία κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη στη Σουέιντα, στο νότιο τμήμα της Συρίας, όταν μαχητές Βεδουίνων και Δρούζων συγκρούστηκαν, ωθώντας τη συριακή κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στην επαρχία Σουέιντα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περιγράφοντας τους νέους ηγέτες της Συρίας ως ελάχιστα καλυμμένους τζιχαντιστές, το Ισραήλ δεσμεύθηκε να προστατεύσει τη δρούζικη κοινότητα της περιοχής από επιθέσεις, ενθαρρυμένο από εκκλήσεις της δρούζικης μειονότητας του Ισραήλ.

Η βαθιά δυσπιστία του προς τη νέα ισλαμιστική ηγεσία της Συρίας φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία.

Οι ΗΠΑ παρενέβησαν για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της προηγούμενης εκεχειρίας μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Δρούζων μαχητών, και ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι η εκεχειρία φαίνεται να τηρείται.

Ο Σύρος ηγέτης Αχμέντ αλ-Σαράα, ο οποίος έχει εργαστεί για την καθιέρωση θερμότερων σχέσεων με τις ΗΠΑ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να διασπάσει τη Συρία και υποσχέθηκε να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων.