Αντίθεση καιρού στην Ευρώπη: Καταστροφικές βροχές στην Ισπανία, ασφυκτική ζέστη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παρατείνεται η αγωνία για τα δύο άτομα που φέρονται να χάθηκαν μέσα στα νερά το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων στον ποταμό Φοξ, στο δήμο Κουμπέλιες, νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης.

Ένας μάρτυρας ανέφερε πως είδε δύο ανθρώπους να πέφτουν στα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια της τρομερής βροχόπτωσης στην Καταλονία και οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού τους.

Η πολιτική Προστασία στην Ισπανία κήρυξε την άρση του κόκκινου συναγερμού στην Καταλονία καθώς υποχωρούν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή αυτή της βορειοανατολικής Ισπανία το Σάββατο.

Ωστόσο, δυο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 και ανέφεραν ότι οι δύο άνθρωποι στην πόλη Κουβέγιες – 50χλμ νοτίως της Βαρκελώνης – είχαν παρασυρθεί από τη δύναμη των νερών του φουσκωμένου ποταμού Φος.

Η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε αμέσως και συνεχίζεται με τη συμμετοχή βατραχανθρώπων της πυροσβεστικής, drones και ενός ελικοπτέρου θαλάσσιας διάσωσης, σύμφωνα με το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE. Οι έρευνες εκτείνονται μέχρι τις εκβολές του ποταμού στη Μεσόγειο.

Το πρωί της Κυριακής, οι υποβρύχιες μονάδες επανέλαβαν τις επιχειρήσεις, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και ομάδων drones. Η καταλανική αστυνομία, Mossos d'Esquadra και οι ομάδες θαλάσσιας διάσωσης συμμετείχαν επίσης στις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας.

Παρόλο που δεν έχει υποβληθεί επίσημη αναφορά αγνοουμένου, ένας μάρτυρας ισχυρίζεται ότι είδε δύο άτομα να διασχίζουν μια γέφυρα και να πέφτουν στο ποτάμι.

«Ίσως είναι αλλοδαποί», δήλωσε η Ρόζα Μονσεράτ Φονόλ, δήμαρχος του Κουμπέλιες. «Ίσως σήμερα είναι η μέρα που κάποιος τους αναφέρει ως αγνοούμενους».

Η παράκτια πόλη, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων του Σαββάτου. Ο ποταμός Φοξ φούσκωσε δραματικά, αρκετά κανάλια αποσυμφόρησης είχαν βουλώσει κι έτσι το επιπλέον νερό απελευθερώθηκε προκαλώντας ζημιές στην κωμόπολη του Κουμπέλιες.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην Κουμπέλιες», δήλωσε η δήμαρχος, εξηγώντας ότι η ροή του νερού έφτασε τα 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο μέσα από την πόλη. «Ήμασταν πολύ τυχεροί», πρόσθεσε.

Η Φονόλ επιβεβαίωσε ότι η γέφυρα κοντά στο σημείο όπου φέρεται να έπεσαν τα δύο άτομα έχει «καταστραφεί». Σημείωσε επίσης ότι ορισμένοι κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, και άλλοι εξακολουθούν να μην μπορούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πριν την έναρξη της σφοδρής καταιγίδας, οι αρχές έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων. Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που επηρέασαν ιδιαίτερα το νοσοκομείο Αλτ Πενεδές της Βαρκελόνης, το οποίο αναγκάστηκε να εκκενώσει 71 ασθενείς, καθώς διακόπηκε η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σφοδρή καταιγίδα ανάγκασε τους ισπανικούς σιδηροδρόμους (RENFE) να αναστείλουν τα δρομολόγια για ώρες σ’ όλη την Καταλονία, τόσο αυτά των τρένων υψηλής ταχύτητας, όσο και των περιφερειακών και προαστιακών συρμών. Από σήμερα το πρωί, όλα τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Ενώ στη Μεσόγειο οι ισπανικές ακτές αντιμετωπίζουν τρομακτικές ππλημμύρες, στον ευρωπαϊκό βορρά η ζέστη επανέρχεται. Στο συνήθως κρύο και υγρό Ηνωμένο Βασίλειο, ετοιμάζονται για ένα ακόμα κύμα ζέστης, που για τα βρετανικά δεδομένα θεωρείται «καύσωνας».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη του BBC, σήμερα Κυριακή ο ζεστός καιρόςσυνεχίζεται σε όλη την χώρα, με πιθανές μέγιστες θερμοκρασίες 31°C. Από αύριο Δευτέρα βέβαια αναμένονται «έντονες βροχοπτώσεις» σε πολλές περιοχές.

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα παραμένουν σε ισχύ για τα Μίντλαντς, τη νότια και ανατολική Αγγλία μέχρι τις 9:00 τη Δευτέρα.

Το Σάββατο, η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία κατέγραψαν την πιο ζεστή ημέρα του έτους μέχρι στιγμής, ενώ η Αγγλία σημείωσε μέγιστη θερμοκρασία 33,1°C στο Ρος-ον-Γουάι, στο Χέρεφορντσάιρ.

