Καταιγίδα Μπρετ: Σαρώνει τα νησιά της ανατολικής Καραϊβικής (pics&vid)

Συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, η τροπική καταιγίδα Μπρετ σαρώνει τα νησιά της ανατολικής Καραϊβικής.

Το πρωί έφθασε σε Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, συνοδευόμενη από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 185 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της νησιωτικής χώρας.

Tropical Storm #Bret has created hazardous marine conditions across North Barbados, seen at Animal Flower Cave, Flatfield, Barbados. Waves up to 3.5 meters (11 feet) are forecast for the area.



🎥: Animal Flower Cave and Restaurant https://t.co/0AcW11Vvnl pic.twitter.com/czkGj32hqT — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) June 22, 2023

Περισσότεροι από 120 κάτοικοι παράκτιων περιοχών πέρασαν τη νύχτα σε καταφύγια, ακολουθώντας συστάσεις των αρχών.

Σε επιφυλακή για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχει τεθεί επίσης η Αγία Λουκία, όπου η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν μέχρι νεωτέρας στα σπίτια τους. Δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστά.

Tropical Storm Bret - As seen Damaged roofs in La Point and Au Leon etc The banana crop got hit. Utility lines detached from buildings. Fallen trees on the Thomazo side of the Barre de l'Isle require cutlassing for vehicular passage. Keep safe pic.twitter.com/4ZwOr3Rp2W — _dapperdon (@iamunoloco) June 23, 2023

Ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί και στη Μαρτινίκα, υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας.

Την Πέμπτη, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) είχε εκδώσει προειδοποίηση για την τροπική καταιγίδα Μπρετ που αφορούσε Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Αγία Λουκία, Μαρτινίκα, Δομινίκα και Μπαρμπέιντος.