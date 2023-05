Κάρολος Γ΄: Ο απολογισμός τη στέψης, οι 100 ξένοι ηγέτες και το κόστος των 126 εκατ. ευρώ (vid+pics)

Με μια μεγαλοπρεπή τελετή, την πρώτη μετά από 70 χρόνια, όσα δηλαδή έμεινε στο θρόνο η μητέρα του, ο Κάρολος ο Γ΄ φόρεσε το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των Βρετανών μοναρχών που στέφονται στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ εδώ και 1.000 χρόνια.

Η στέψη έγινε παρουσία 100 ξένων ηγετών με το κόστος να ξεπερνά τα 126 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών το παρών έδωσαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υψηλόβαθμα στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός της χώρας Ρίσι Σούνακ καθώς και πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία δήλωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού: «Θέλω να συγχαρώ τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα για την ενθρόνισή τους, εκ μέρους του ελληνικού λαού αλλά και προσωπικά, και να τους ευχηθώ μακρά και επιτυχημένη πορεία. Είμαι βέβαιη ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει το έργο της αείμνηστης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, διατηρώντας παράλληλα αμείωτο το ενδιαφέρον του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας. Γνωρίζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα, έχω την πεποίθηση ότι θα συνεισφέρει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων».

The Coronation of King Charles III and Queen Camilla.



Read more about this historic day: https://t.co/JlMnFxzlD0 pic.twitter.com/2F10e57LNA — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Την ιστορική τελετή με παραδόσεις που χάνονται στα βάθη των αιώνων παρακολούθησαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 300.000.000 τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Η τελετή

Μετά τον όρκο ο Βασιλιάς δέχτηκε το χρίσμα. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τελετής το οποίο εκτυλίχθηκε πίσω από ένα παραβάν, 2,6 μέτρων. Ο Αρχιμανδρίτης του Γουέστμινστερ άλειψε με λάδι τα χέρια, το κεφάλι και το στήθος του Βασιλιά.Υ πό τους ήχους του Ψαλμού 71 από βυζαντινή χορωδία στα ελληνικά – για να τιμήσει την ελληνική καταγωγή του πατέρα του, Φίλιππου – ο Κάρολος έλαβε το σπαθί του Βασιλιά. Αλλά και τη σφαίρα του μονάρχη – διακοσμημένη με διαμάντια, ζαφείρια και σμαράγδια, το δαχτυλίδι και τα σκήπτρα.

Και ενώ πλέον ο βασιλιάς κάθεται στο θρόνο του, ο πρίγκιπας και διάδοχός του, ο Γουίλιαμ ορκίζεται πίστη σε αυτόν.

Ακολούθησε η στιγμή της στέψης. Ο βασιλιάς φόρεσε το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου. Κατασκευασμένο το 1660 με βάρος 2 κιλά, γεμάτο ρουμπίνια και αμέθυστους. Είναι ο έκτος μονάρχης που το φορά τα τελευταία 360 χρόνια.

𝐇𝐨𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐖𝐚𝐥𝐞𝐬



The King receives ‘Homage’ (a promise of allegiance and faithfulness), from The Prince of Wales on behalf of The Royal Family. #Coronation pic.twitter.com/VRZJx7XZDd — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Ακολούθησε μία πιο σύντομη και λιτή τελετή για τη βασίλισσα. Η σύζυγος του Καρόλου, λαμβάνει το στέμμα της και ο εορτασμός ολοκληρώνεται με τους καλεσμένους να τραγουδούν το βρετανικό ύμνο.

Οι καινοτομίες

Στις καινοτομίες της στέψης περιλαμβάνεται και η άνευ ενεργού ρόλου παρουσία του πρίγκιπα Άντριου αλλά και του γιου του Καρόλου, Χάρι.

Έχοντας παραιτηθεί από τα βασιλικά καθήκοντά τους, στη διάρκεια της τελετής κάθισαν στην τρίτη σειρά πίσω από τους εργαζόμενους στο Παλάτι. Ο δούκας του Σάσεξ μάλιστα φαίνεται να μην ψάλλει καν τον εθνικό ύμνο ενώ μόλις μία ώρα μετά την στέψη του πατέρα του βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ τα βλέμματα συγκέντρωσε η σύζυγός του Ουίλιαμ, Κέιτ. Κάτω από τον βασιλικό μανδύα ήταν ντυμένη με ένα εντυπωσιακό φόρεμα του Αλεξάντερ Μακ Κουίν στολισμένο με λουλούδια από τα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ φορούσε κοσμήματα της βασίλισσας Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Νταιάνα. Την παράσταση όμως έκλεψε για μία ακόμη φορά ο μικρός πρίγκιπας Λούι, που δεν σταμάτησε να χασμουριέται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Ο Κάρολος Γ΄ στέφθηκε βασιλιάς (vid)

Ο χαιρετισμός του βασιλικού ζεύγους μετά τη στέψη (vid)