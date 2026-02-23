Κάλας: Θα προτείνει άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Την πρόθεσή της να προτείνει την άρση των κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε βάρος της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα η Εθνοσυνέλευση της χώρας αυτής ενέκρινε έναν νόμο περιορισμένης αμνηστίας για ορισμένους από τους κρατουμένους στις φυλακές.

«Θα προτείνω να άρουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Εάν θα έχουμε ομοφωνία, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμη», είπε στους δημοσιογράφους η Κάλας.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση.