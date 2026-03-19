Izvestia: Στον «πάγο» οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία λόγω Ιράν

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διακοπεί εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη Ρώσους αξιωματούχους.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή των ΗΠΑ από την Ουκρανία και έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου - των οποίων η Ρωσία είναι σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας.

Η Izvestia ανέφερε σε πρωτοσέλιδο άρθρο ότι το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση στις συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να ωθήσει το Κίεβο προς συμβιβασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, αλλά «η τριμερής ομάδα έχει διακοπεί».

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Τουρκία πέρυσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές ακόμη συναντήσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος. Ωστόσο, παραμένουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ.

Γκάμπαρντ: Η Ρωσία διατήρησε το πάνω χέρι

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Ρωσία διατήρησε το πάνω χέρι στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», δήλωσε η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας την Τετάρτη.

«Οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μεταξύ Μόσχας και Κιέβου βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, η Μόσχα είναι πιθανό να συνεχίσει να διεξάγει έναν πόλεμο φθοράς με στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας και της θέλησης του Κιέβου να αντισταθεί».

Η Ρωσία επιμένει στην αποχώρηση της Ουκρανίας από τα τμήματα της περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει και ρωσικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ουκρανία ελέγχει λίγο κάτω από το 10% της περιοχής Ντονμπάς.

Το 2024, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι όροι της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η Ουκρανία να εγκαταλείψει επίσημα τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί πλήρως από τέσσερις περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Το Κίεβο λέει ότι δεν θα παραχωρήσει γη που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν κατακτήσει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου