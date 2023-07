Ιταλία: Το πιο σημαντικό αεροδρόμιο της Σικελίας κλειστό για δυο μέρες λόγω πυρκαγιάς

Το αεροδρόμιο της Κατάνης, το πιο σημαντικό της Σικελίας, ανακοίνωσε στο Twitter πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 15:00 ώρα Ελλάδας μεθαύριο Τετάρτη εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η οποία τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

«Οι επιχειρήσεις πτήσης αναστέλλονται μέχρι της 14:00 τοπική ώρα της Τετάρτης, 19 Ιουλίου", ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του σήμερα το αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter.

Serious fire inside Catania Airport terminal building last night. No injuries. Flights suspended until Wednesday 19 July but, judging by videos I've seen, likely to remain closed a lot longer. Flights diverted to Comiso, Palermo, Trapani, Reggio Calabria.https://t.co/WeYuqO6DmV