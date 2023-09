Ιταλία: Κατακλύζεται από μετανάστες το νησί Λαμπεντούζα (vid)

Κατά κύματα φθάνουν τις τελευταίες ώρες στο νησί Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, τα πλεούμενα που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Το νοτιότερο νησί της Ιταλίας δέχεται διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και τοπικοί αξιωματούχοι περιγράφουν μια «δραματική κατάσταση».

Ο ημερήσιος αριθμός των πλεούμενων με μετανάστες που φτάνουν στο νησί Λαμπεντούζα έχει ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ – 63 – από τον Οκτώβριο.

Σήμερα αναμένεται να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 80, είπε νωρίτερα ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Εμανουέλε Ριτσίφαρι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) του νησιού συνωστίζονται περίπου 2.800 πρόσφυγες και μετανάστες, όταν η χωρητικότητα του είναι μόλις 400. Άλλοι 300 έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία του νησιού.

The situation in Lampedusa is completely out of control, an unprecedented situation. Today in 30 minutes 35 boats of African hordes invaded us, so far 100 boats in one day. Giorgia Meloni has deported 190,000 invaders to date, a real apocalypse! https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/YhF319EHey