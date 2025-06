Ισραηλινός πρέσβης στην Ουκρανία: Το Ισραήλ έχει παραδώσει στην Ουκρανία συστήματα Patriot

Το Ισραήλ βοήθησε την Ουκρανία να ενισχύσει την αεράμυνά της έναντι των ρωσικών πυραύλων. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά συστημάτων αεράμυνας Patriot, όπως δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουκρανία, Μιχαήλ Μπρόντσκι, σε συνέντευξή του σε Ουκρανή δημοσιογράφο.

Ο Μπρόντσκι επισήμανε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το σύστημα Patriot έσωσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου, όταν το Ιράκ εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε ισραηλινό έδαφος. Τότε, οι ΗΠΑ είχαν παραχωρήσει στο Ισραήλ τέτοια συστήματα αεράμυνας.

«Παρεμπιπτόντως, αυτά τα συστήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Πρόκειται για ισραηλινά συστήματα που υπηρετούσαν στο Ισραήλ στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Συμφωνήσαμε να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία. Δυστυχώς, το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Όταν, λοιπόν, λένε ότι το Ισραήλ δεν παρείχε στρατιωτική βοήθεια, αυτό δεν είναι αλήθεια», τόνισε ο πρέσβης.

🇮🇱🇺🇦Israel has provided Ukraine with Patriot systems



This was stated by Israel's Ambassador to Ukraine, Michael Brodsky.



The diplomat reminded that in the early 1990s, the Patriot system played a key role in defending Israel during the First Gulf War, when Iraq launched missile…