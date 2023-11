Νετανιάχου: Οι IDF θα ελέγχουν τη Γάζα μετά τον πόλεμο - Περικυκλώνονται τα αρχηγεία της Χαμάς

Οι IDF θα ελέγχουν τη Γάζα μετά τον πόλεμο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημάρχους των παραμεθόριων πόλεων της Γάζας. «Οι δυνάμεις των IDF θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Λωρίδας, δεν θα την παραδώσουμε στις διεθνείς δυνάμεις», είπε, απορρίπτοντας, με τα νέα λεγόμενά του, την ιδέα της διεθνούς δύναμης, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η δήλωσή του έρχεται λίγες ώρες αφότου δήλωσε στο Fox News ότι το Ισραήλ δεν θέλει να επανακαταλάβει ή να κυβερνήσει τη Λωρίδα. Ενώ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Νετανιάχου δήλωσε στο ABC News ότι το Ισραήλ θα έχει τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» της Λωρίδας της Γάζας «για αόριστο χρονικό διάστημα» μετά το τέλος του πολέμου κατά της Χαμάς.

צפו בראיון שלי לרשת החדשות האמריקנית Fox News: pic.twitter.com/QLFgMfDujz — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 10, 2023

Στο μεταξύ, εντείνονται οι μάχες στη Λωρίδα της Γάζας με τα ισραηλινά στρατεύματα να περικυκλώνουν τα αρχηγεία της Χαμάς που βρίσκονται κάτω από τρία νοσοκομεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δήλωσε σήμερα πως το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίζεται. Ενώ πρόσθεσε πως 20 νοσοκομεία στη Γάζα είναι τώρα εξ ολοκλήρου εκτός λειτουργίας.

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο βρίσκεται μέσα στην πόλη τη Γάζας, η οποία έχει περικυκλωθεί από ισραηλινά στρατεύματα. Κάτω από αυτό βρίσκεται το αρχηγείο των τρομοκρατών της Χαμάς, ενώ όπως αναφέρουν οι IDF έχει δοθεί μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να πάνε στο νότο οι άμαχοι.

Στο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), οι IDF ανήρτησαν βίντεο με την περιγραφή: «Οι κάτοικοι στη Γάζα ξέρουν ότι η Χαμάς είναι υπαίτια που τους σέρνει στον πόλεμο - και αξίζουν κάτι καλύτερο».

The people of Gaza know that Hamas is responsible for dragging them into war—and they deserve better. pic.twitter.com/WkKgexEbeR — Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2023

Σειρήνες πολέμου ήχησαν νωρίτερα στην Άνω Γαλιλαία, το βόρειο Ισραήλ, μετά την εκτόξευση τριών drones από τον Λίβανο. Το ένα drone αναχαιτίστηκε από το Iron Dome, ενώ τα άλλα δύο έπληξαν απροσδιόριστες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, λέει ο στρατός. «Το περιστατικό έληξε και οι λεπτομέρειές του εξετάζονται», προσθέτουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τους Times of Israel.

3 aircraft infiltrated into Israeli territory from Lebanon a short while ago.



The IDF Aerial Defense Array intercepted one, while the other two fell in the north. pic.twitter.com/nHs9NJMMLk — Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2023

Δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς νεκροί

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων μελών των επίλεκτων δυνάμεων Νούχμπα, της τρομοκρατικής ομάδας που συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες που παρασχέθηκαν στη Shin Bet.

IDF says troops of its 7th Armored Brigade raided a Hamas outpost and training camp in the northern Gaza Strip over the past day, seizing dozens of weapons and killing some 30 terror operatives.



The IDF says troops captured assault rifles, missiles, mortars, drones, maps,… pic.twitter.com/5z7SzInRBR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023

Επίσης δήλωσαν ότι σκοτώθηκε ο Αχμέντ Μούσα, ένας διοικητής της διμοιρίας Νούχμπα, και τον Αμρ Αχλάντι, επίσης διοικητή της Νούχμπα, που ήταν κρυμμένοι στην Τζαμπαλίγια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ο Μούσα ήταν ένας από τους διοικητές της Χαμάς που ηγήθηκαν της επίθεσης στη βάση Ζικίμ, κοντά στο Κιμπούτς.

Σύμφωνα με το IDF τα στρατεύματα σκότωσαν επίσης τον Μουχάμεντ Καλούτ, τον επικεφαλής της λεγόμενης συστοιχίας ελεύθερων σκοπευτών της Χαμάς στη βόρεια ταξιαρχία της τρομοκρατικής ομάδας στη Γάζα.

Στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εισέβαλαν σε φυλάκιο και στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας χτες, κατάσχοντας δεκάδες όπλα και σκοτώνοντας περίπου 30 τρομοκράτες. Το IDF αναφέρει ότι τα στρατεύματα κατέσχεσαν τυφέκια εφόδου, πυραύλους, όλμους, drone, χάρτες, εξοπλισμό επικοινωνιών και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό από την τοποθεσία.