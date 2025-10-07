Ισραηλινή πρεσβεία για αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου: Η Χαμάς συνεχίζει την τρομοκρατία της - Δύο χρόνια μετά θυμόμαστε!

Εικόνα με όλα τα ονόματα των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, παρέθεσε στο X, η Ισραηλινή πρεσβεία, τονίζοντας ότι «αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια λίστα. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι και δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, τους θυμόμαστε!».

«Η 7η Οκτωβρίου δεν ανήκει στο παρελθόν. Η Χαμάς συνεχίζει την τρομοκρατία της. Μέχρι την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την εξάρθρωση της Χαμάς, κάθε ημέρα είναι 7η Οκτωβρίου», επισήμανε.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Αυτά είναι τα ονόματα των 1400+ γυναικών, παιδιών, ανδρών που σφαγιάστηκαν άγρια από τρομοκράτες της Χαμάς.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς πραγματοποίησε την πιο αιματηρή επίθεση στο Ισραήλ στην ιστορία του.

Ο καθένας από αυτούς είχε ένα όνομα, ένα πρόσωπο, μια ιστορία, μια ζωή που κόπηκε απότομα.

Όταν μιλάμε για αριθμούς, είναι εύκολο να ξεχάσουμε τους ανθρώπους.

Αλλά κάθε όνομα σε αυτή τη λίστα είναι κάποιος που γέλασε, ονειρεύτηκε και αγάπησε — κάποιος του οποίου η απουσία άφησε ένα μόνιμο κενό στη ζωή όσων τον γνώριζαν.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια λίστα. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι και δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, τους θυμόμαστε!

Η 7η Οκτωβρίου δεν ανήκει στο παρελθόν. Η Χαμάς συνεχίζει την τρομοκρατία της. Μέχρι την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την εξάρθρωση της Χαμάς, κάθε ημέρα είναι 7η Οκτωβρίου.