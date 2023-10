Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις: Χτύπησαν «τρομοκρατικό πυρήνα» εντός λιβανέζικου εδάφους

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι κατέστρεψαν έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» εντός του Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας και κατέστρεψαν στόχους της Χεζμπολάχ.

Σε σύντομες ενημερώσεις στο Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν τον τρομοκρατικό πυρήνα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου καθώς και στόχους υποδομής, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, ενός στρατιωτικού συγκροτήματος και ενός παρατηρητηρίου.

«Ο τρομοκρατικός πυρήνας σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εκτόξευση αντιαρματικού πυραύλου προς την πόλη Σλόμι», ανέφεραν οι IDF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα ή οτιδήποτε άλλο.

🔻 IDF operational activity in northern Israel overnight:



- Our forces struck Hezbollah terrorist infrastructure in Lebanon, including a military compound and an observation post.



- 4 Hezbollah terrorist cells operating on the border with Lebanon were struck.