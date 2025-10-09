Ισραηλινά ΜΜΕ: Ετοιμάζεται επίσκεψη «αστραπή» του Τραμπ την Κυριακή (12/10) - Το πρόγραμμα

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι «οι συζητήσεις συνεχίζονται» σχετικά με τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη θα είναι πολύ σύντομη, με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan να αναφέρει ότι ο Τραμπ ενδέχεται να παραμείνει στη χώρα μόνο για 8 ώρες συνολικά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στις 3 μ.μ. την Κυριακή, όπου θα συμμετάσχει σε τελετή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ α πραγματοποιηθούν επίσης τελετές στην Κνέσετ και στο Δυτικό Τείχος.

Προς το παρόν, έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 11 μ.μ. την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα διανυκτερεύσει εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει κράτηση για τον ίδιο και την συνοδεία του στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, η αμερικανική πρεσβεία ζήτησε από το ξενοδοχείο να ελευθερώσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και την ομάδα του από το Σάββατο το βράδυ, αναγκάζοντας το ακριβό ξενοδοχείο να εκδιώξει τους επισκέπτες που διαμένουν εκεί για τις διακοπές του Σουκότ, όταν η Ιερουσαλήμ συνήθως γεμίζει με Εβραίους επισκέπτες.