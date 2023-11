Ισραήλ: Το υπ. Άμυνας ανακοίνωσε την πώληση αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος στη Φινλανδία

Tην υπογραφή συμφωνίας για την πώληση στη Φινλανδία του πυραυλικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Σφεντόνα του Δαυίδ» ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «ιστορική» τη συμφωνία αυτή, ύψους 317 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η σφεντόνα του Δαυίδ είναι ένα από τα κυριότερα στον κόσμο συστήματα αναχαίτισης προωθημένων απειλών, κυρίως βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ, αεροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε, επίσης στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται τα Reuters και AFP. Ειδικότερα, η «Σφεντόνα του Δαυίδ» μπορεί να αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους σε απόσταση 40 έως 300 χιλιομέτρων.

