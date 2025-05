Ισραήλ - Τουρκία: Ένα βήμα πριν από αεροπορική σύγκρουση στη Συρία

Ένα βήμα πριν την αεροπορική συμπλοκή έφτασαν Ισραήλ και Τουρκία την Πέμπτη (01/05) στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Μέσων Ενημέρωσης των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το τουρκικό αντιπολιτευόμενο μέσο ενημέρωσης Sözcü, τουρκικά F-16 φέρονται να εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Συρίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και να έστειλαν «προειδοποιητικά μηνύματα» σε ισραηλινά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε ένα κύμα επιδρομών εκεί.

Σύμφωνα με αναφορές, τα τουρκικά F-16 έστειλαν προειδοποιητικά σήματα στα ισραηλινά αεροσκάφη χρησιμοποιώντας τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτουν και υπήρξε σύντομη ραδιοεπικοινωνία μεταξύ των αεροσκαφών, επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να αποφύγουν την αντιπαράθεση.

Israeli and Turkish fighter jets reportedly faced off in the skies of Syria during Israel’s wide-scale strikes in Syria on Friday, according to Turkish Sözcü.



The opposition-affiliated newspaper cited sources claiming that Turkish F-16s crossed the border into northern Syria… pic.twitter.com/bTFATAuChM