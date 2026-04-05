Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

Ένα επταώροφο κτίριο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Το κτίριο δέχτηκε «άμεσο πλήγμα» είπε ένας εκπρόσωπος του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για ιρανικό πύραυλο απάντησε «ναι».

Σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού), ένας 82χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια σοβαρά τραυματισμένος. Άλλοι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Όταν φτάσαμε στον δρόμο είδαμε ένα πολυώροφο κτίριο που είχε μεγάλες ζημιές. Ένοικοι που ήταν παρόντες μας είπαν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, στους επάνω ορόφους», είπε ένας διασώστης, ο Σεβάς Ρόθενστριχ. «Καταφέραμε να σηκώσουμε με τα χέρια μεγάλα κομμάτια μπετόν και να βγάλουμε έναν 82χρονο άνδρα, που ήταν τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε.

Από θραύσματα τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 38 ετών και ένα μωρό 10 μηνών.