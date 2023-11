Ισραήλ: Προχώρησε σε βομβαρδισμό στη Συρία μετά το πλήγμα UAV στην Εϊλάτ 

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σε αντίποινα για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα-καμικάζι σε σχολείο στην Εϊλάτ (νότια), που κατ’ αυτόν προήλθε από τη Συρία, έπληξε «την οργάνωση που το διεξήγαγε» στο συριακό έδαφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά χωρίς να αναφερθεί σ’ αυτή ονομαστικά.

«Σε αντίδραση στο UAV από τη Συρία που έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ», οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν την οργάνωση που διεξήγαγε την επίθεση πριν από λίγο», ανέφεραν μέσω X (του πρώην Twitter), χωρίς να αναφέρουν το όνομά της.

Πρόσθεσαν πως καθιστούν «το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για κάθε τρομοκρατική ενέργεια προερχόμενη από το έδαφός του».

In response to a UAV from Syria that hit a school in Eilat, the IDF struck the organization that carried out the attack a short while ago.



The IDF holds the Syrian regime fully responsible for every terror activity emanating from its territory.



We will respond to every…