Ισραήλ: Προετοιμασίες υποδοχής του Τραμπ αν οι συζητήσεις για τη Γάζα έχουν θετικό φινάλε

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ προκειμένου να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

Ο Ελ Σίσι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» και προσκάλεσε τον Τραμπ να παραστεί στην τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο: «Έστειλε τους απεσταλμένους του με σαφή αποστολή να τερματίσουν τον πόλεμο».

Το Ισραήλ προχωρά σε προετοιμασίες για την πιθανότητα επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, σε περίπτωση που υπογραφεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ynet. Ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για την πιθανότητα επίσκεψης του Τραμπ στο Ισραήλ, κοντά στην επίσκεψή του στη Βρετανία στα μέσα του περασμένου μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, αλλά αυτό δεν συνέβη και η επίσκεψη ακυρώθηκε.

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα θελήσει να επισκεφθεί την περιοχή για να «γιορτάσει» το μεγάλο επίτευγμα του τερματισμού του πολέμου και της απελευθέρωσης των ομήρων. Ακόμη και τώρα, τα πράγματα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, αλλά οι ενδείξεις είναι θετικές.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε το μεσημέρι ότι είναι αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας και προσκάλεσε τον Τραμπ να παραστεί στην τελετή υπογραφής όταν αυτή επιτευχθεί. Είπε: «Καλώ τον Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη Γάζα. Ο Τραμπ έστειλε τους απεσταλμένους του με σαφή αποστολή να εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαρμ Ελ Σέιχ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η Αίγυπτος καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει την Αίγυπτο. Το αιγυπτιακό κράτος μπορεί να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή».