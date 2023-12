Ισραήλ: Πατέρας ομήρων της Χαμάς ζητά την απελευθέρωσή τους (vid)

Ο Ιτζικ Χορν, πατέρας του Ιάιρ και του Έιταν, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, μιλά για το πως βίωσε ο ίδιος την εφιαλτική μέρα της επίθεσης και ζητά την άμεση απελευθέρωση των ομήρων.

«Ζω στο Ισραήλ πάνω από 20 χρόνια, δούλεψα όλη τη ζωή μου στην Εβραϊκή Κοινότητα της Αργεντινής, ως δάσκαλος. Έζησα δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αργεντινή, μία στην Πρεσβεία του Ισραήλ και μια στο κτήριο της AMIA (American Medical Informatics Association), από τις οποίες επιβίωσα» αναφέρει ο κ Χορν.

«Η 7η Οκτωβρίου ξεκίνησε με τους συναγερμούς να ηχούν, όπως σε κάθε συμπλοκή με τους «γείτονες» μας (Παλαιστίνιους). Μέσα στο Σάββατο άρχισαν να έρχονται πληροφορίες, σχετικά με το τι συνέβαινε (...) Δεν μπορούσα να βρω τους γιους μου κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, την Κυριακή είδα βίντεο που έχε τραβήξει η Χαμάς, με απαγωγές ανθρώπων...και σκέφτηκα τους κακόμοιρους τους συγγενείς τους που θα το μάθουν βλέποντας τηλεόραση».

«Μετά τις 11.30 ήμουν ήδη ένας από αυτούς τους κακόμοιρους, που κοιτούσε απεγνωσμένα τα βίντεο για να αναγνωρίσει τα παιδιά του και δεν ήταν εκεί. Αγνοούνταν για αρκετές εβδομάδες» αναφέρει ο άτυχος πατέρας.

«Την Κυριακή προσπάθησα πάλι να επικοινωνήσω με τον Έιταν, δεν ήξερα ότι είχε πάει να επισκεφθεί τον αδερφό του, ώσπου κατάφερα να μιλήσω με κάποιον από το Νιρ Οζ (και το έμαθα)».

«Αυτό που έκανε η Χαμάς είναι απάνθρωπο. Δεν θα πω για τις θηριωδίες που διέπραξαν, τις βιαιότητες τις παραβιάσεις, όλοι τα ξέρουν ήδη αυτά». Όπως αναφέρει με πόνο ο Ιτζικ ένας γονιός πάντα ανησυχεί για τα παιδιά του, όσο χρονών και αν είναι αυτά και τον τρομάζει πως δεν ξέρει αν τρώνε, αν τους δένουν ή αν είναι ζωντανοί.

Ο Ιτζικ ζητά την άμεση απελευθέρωση των ομήρων: «Ήρθε η ώρα να τους αφήσουν ελεύθερους. Ο κόσμος και όποιος έχει καλή θέληση πρέπει να ζητήσει την απελευθέρωση των ομήρων γιατί ο χρόνος λειτουργεί εναντίον τους. Ελευθερώστε τους ομήρους».

