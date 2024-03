Ισραήλ: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας ο Γκίντιον Σάαρ

Ο Γκίντεον Σαάρ, βετεράνος ισραηλινός υπουργός που εντάχθηκε στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης ενότητας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε τη Δευτέρα (25/03), ότι παραιτείται, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στο ανώτατο πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο.



Ο Γκίντεον Σάαρ εντάχθηκε στην κυβέρνηση ενότητας μαζί με πολλά άλλα μέλη της αντιπολίτευσης, για να βοηθήσει στη διαχείριση του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, στη Γάζα.



Η αποχώρηση του Σάαρ, μαζί με έναν άλλο σύμμαχό του, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει μια σαφή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

🚨BREAKING: Conservative Minister Gideon Saar resigns, and his party will leave Netanyahu's emergency government

🚨Why it matters: Saar's move will put more pressure on Benny Gantz and his centrist party to leave the government too