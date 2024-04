Ισραήλ: Αποσυρθήκαμε από τη νότια Γάζα για να προετοιμάσουμε μελλοντικές επιχειρήσεις

«Τα ισραηλινά στρατεύματα, που αποσύρθηκαν την Κυριακή από τη νότια Γάζα, το έπραξαν για να προετοιμασθούν για μελλοντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στη νότια πόλη του θύλακα, τη Ράφα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ.

«Οι δυνάμεις εξέρχονται και προετοιμάζονται για τις επόμενες αποστολές τους, βλέπουμε παραδείγματα τέτοιων αποστολών στην επιχείρηση στο Σίφα, και επίσης στην ερχόμενη αποστολή τους στην περιοχή της Ράφα», δήλωσε ο Γκαλάντ σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Υπενθυμίζεται πως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου εκτίμησε την Κυριακή, ότι η απόσυρση από το νότιο τμήμα της Γάζας, την οποία ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, είναι πιθανόν απλά μια περίοδος «ανάπαυσης» για τα στρατεύματά του.

«Σύμφωνα με όσα κατανοούμε και βάσει των δημοσίων ανακοινώσεων τους, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα διάστημα ανάπαυσης και ανεφοδιασμού για αυτά τα στρατεύματα, που βρίσκονται στο πεδίο εδώ και τέσσερις μήνες», δήλωσε οΤζον Κίρμπι στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Όπως επισήμανε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η ισραηλινή απόσυρση «δεν είναι απαραίτητα» ενδεικτική μιας «νέας επερχόμενης επιχείρησης για αυτά τα στρατεύματα».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως απέσυρε τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως από την πόλη Χαν Γιουνίς, έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών εναντίον της Χαμάς, που οδήγησαν σε μια ανθρωπιστική καταστροφή και προκάλεσαν θύελλα επικρίσεων σε βάρος του Ισραήλ, μεταξύ άλλων εκ μέρους των συμμάχων του.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη Ράφα όπου, παρά την ανησυχία πολλών ξένων κρατών, το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διεξάγει μια χερσαία επιχείρηση κι ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν βρει εκεί καταφύγιο.



CNN: Ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες για εκεχειρία



Υπενθυμίζεται πως Iσραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στο Κάιρο την Κυριακή για να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την επίτευξη μιας εκεχειρίας στη Γάζα αλλα και μιας συμφωνίας για τους ομήρους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Κυριακή.

Τη δήλωση αυτή δημοσίευσε και το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Times of Israel, αναφέροντας ότι πρόκειται για την πρώτη «επίσημη επιβεβαίωση» ότι το Ισραήλ θα στείλει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν έπειτα από πρωτοβουλία του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, αυτή την εβδομάδα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

