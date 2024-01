Γάζα: Η σορός Ισραηλινού αστυνομικού απήχθη και κρατείται από τη Χαμάς

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη τον θάνατο ενός αστυνομικού στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και διευκρίνισε ότι η σορός του εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

«Ο Ραν Γκβίλι δεν είναι πλέον εν ζωή (…) σκοτώθηκε πολεμώντας τον εχθρό στη μάχη του κιμπούτς Αλουμίμ στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Η σορός του απήχθη και κρατείται από τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε.

Police announce the death or Sgt. First Class Ran Gvili, who was killed and abducted by Hamas on October 7.



Gvili, of the Yasam patrol unit in police's Negev district, was killed during a battle against terrorists in the community of Alumim during the Hamas onslaught.



