Ισραήλ: Χιλιάδες πολίτες ξανά στον δρόμο εναντίον της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε ισραηλινές πόλεις εναντίον της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η μεταρρύθμιση που θέλει η κυβέρνηση συμμαχίας του Λικούντ του κ. Νετανιάχου, παρατάξεων της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων Εβραίων έχει διχάσει βαθιά τη χώρα και πυροδότησε το μεγαλύτερο κίνημα αμφισβήτησης μέχρι σήμερα στο Ισραήλ.

Αφότου ανακοινώθηκε το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης, τον Ιανουάριο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν κάθε εβδομάδα στη χώρα, από τη Χάιφα, στον βορρά, ως την Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, περνώντας από την Ιερουσαλήμ.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση έγινε ως είθισται στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες διαδηλωτές, τυλιγμένοι με ισραηλινές σημαίες, φώναζαν «Δημοκρατία» και συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης που επιμένει στην προσπάθεια να εφαρμόσει το σχέδιο παρά τη σθεναρή αντίσταση που συναντά.

WATCH: Tens of thousands of Israelis protest against #Netanyahu 's judicial overhaul. A March amendment to a quasi-constitutional "basic law" limited conditions under which a prime minister can be deemed unfit, or incapacitated, and removed from office. #Israel pic.twitter.com/xn1Pf4FBXX