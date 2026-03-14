Ισραήλ για επίθεση στην Ολλανδία: Ο αντισημιτισμός έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δηλώνει ότι «μαίνεται μια επιδημία αντισημιτισμού» στις Κάτω Χώρες, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ έξω από εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ.

In the Netherlands, an antisemitism epidemic is raging.



We saw its scope in the pogrom against Israelis in Amsterdam in November 2024.



In the attack on the synagogue in Rotterdam two days ago.



In the attack on a Jewish school in Amsterdam yesterday.



Where will the next attack… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 14, 2026

«Η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, την ευθύνη για την έκρηξη ανέλαβε η νεοσύστατη εξτρεμιστική ομάδα Islamic Movement of the Companions of the Right.

The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.



According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026

Η έκρηξη προκάλεσε μόνο περιορισμένες ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος, Φέμκε Χάλσεμα, στο ANP.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες.

Όπως ανέφερε το Reuters, η ασφάλεια στις συναγωγές και τα εβραϊκά ιδρύματα στην ολλανδική πρωτεύουσα είχε ήδη ενισχυθεί μετά από μια εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ την Παρασκευή.

Στο γειτονικό Βέλγιο, μια έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε συναγωγή στη Λιέγη τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για μια δειλή πράξη επιθετικότητας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε η Χάλσεμα.

«Οι Εβραίοι στο Άμστερνταμ αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τον αντισημιτισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο.»

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την επακόλουθη αντίδραση της Τεχεράνης.