Ισραήλ: Επικύρωσε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα - Σε ισχύ από την Κυριακή, τι προβλέπει

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/01) η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ το οποίο επικύρωσε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. «Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο απελευθέρωσης των ομήρων. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή στις 08:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (18/01) ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ στην πλατφόρμα Χ.

A ceasefire between Israel and Hamas in the #Gaza Strip will take effect at 0630 GMT on Sunday morning, #Qatar, which helped mediate the deal, said on Saturday.

"As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30… pic.twitter.com/U8S5W8sm5L