Ισραήλ: Εκτοξεύει νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο υπό την επίβλεψη του υπ. Άμυνας

Το Ισραήλ έθεσε την Τετάρτη σε τροχιά μια νέα έκδοση του κατασκοπευτικού δορυφόρου Ofek, με το υπουργείο Άμυνας να δηλώνει ότι θα ενισχύσει την παρακολούθηση της περιοχής όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή αναμέτρηση με το Ιράν.

Η εκτόξευση, που είχε προγραμματιστεί μήνες πριν, επιβλέφθηκε από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, περνώντας ένα μήνυμα ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του παρά τη συνταγματική κρίση που αφορά στη δικαστική μεταρρύθμιση και τις σχετικές δηλώσεις του Γκαλάντ.

🚀The Israel Ministry of Defense, IAI & IDF successfully launched the “Ofek 13” satellite at 02:10 IST today (Wednesday). The satellite entered orbit, has begun transmitting data, and completed an initial series of inspections in accordance with original launch plans 🚀 pic.twitter.com/sjdWn3SECT