Ισραήλ: Δημιούργησε νέα ιστοσελίδα με υλικό από τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς

Στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ συγκεντρώνεται οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες με τις επιθέσεις των τρομοκρατών στο φεστιβάλ Supernova και στα κιμπούτς και τον φρικιαστικό τρόπο με τον οποίο δολοφόνησαν εκατοντάδες ανθρώπους.

Περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες από όσα συνέβησαν στο φεστιβάλ Supernova όπου δολοφονήθηκαν πάνω από το 250 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, καθώς και υλικό από τα κιμπούτς που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας όπου δολοφονήθηκαν πολλές εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, μεταξύ τους και ολόκληρες οικογένειες.

Σε ανάρτησή του το ΥΠΕΞ του Ισραήλ αναφέρει: «Συνιστάται η διακριτικότητα των θεατών: μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε δει βίντεο και εικόνες από τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ένας νέος ιστότοπος αρχειοθετεί όλα αυτά τα πλάνα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά είναι ακόμα πιο στενάχωρο για τα θύματα και τις οικογένειες αυτών των αποτρόπαιων εγκλημάτων. Παρακαλούμε και βοηθήστε μας να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος γνωρίζει τι συνέβη».

Προσοχή, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες

