Ισραήλ: Δάκρυα χαράς στους Άγιους Τόπους, που άνοιξαν και πάλι για τους πιστούς

Είναι σχεδόν 5 το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών, στην Ιερουσαλήμ. Ένας μουσουλμάνος προσεύχεται, κλαίγοντας. Λίγες ώρες αργότερα, με δάκρυα χαράς, χριστιανοί και Εβραίοι επιστρέφουν στους Άγιους Τόπους, που μόλις άνοιξαν και πάλι, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Στην κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ο χώρος αυτός θεωρείται ιερός από τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Είχε όμως απαγορευτεί η πρόσβαση στους πιστούς από την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, για πρώτη φορά έπειτα από 41 ημέρες, οι μουσουλμάνοι πιστοί επέστρεψαν στο τέμενος Αλ Άκσα, οι Εβραίοι στο Κοτέλ (Τείχος των Δακρύων) και οι χριστιανοί στον Ναό της Αναστάσεως, όπου σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς.

Στο Αλ Άκσα, πολλές χιλιάδες μουσουλμάνοι προσευχήθηκαν τα ξημερώματα, αφού έφτασαν στην Πλατεία υπό την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Ένας άνδρας, στην είσοδο της αίθουσας προσευχής, μοίραζε χαρτομάντιλα σε εκείνους που τους έπνιγαν τα δάκρυα.

Η Σούζαν Αλάμ, που πήγε στο τέμενος με τον σύζυγό της και την κόρη τους, χαρακτήρισε «γιορτή» την επιστροφή στην Πλατεία των Τεμενών. Ένας νεαρός άνδρας, ο Χάμζα αλ Αφγάνι, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Το τέμενος είναι «η ψυχή της Ιερουσαλήμ», είπε μια άλλη πιστή, που απέφυγε να δώσει το όνομά της για λόγους ασφαλείας.

Στις 6.30 ωστόσο, η αστυνομία άρχισε να οδηγεί στην έξοδο τους μουσουλμάνους –κάτι που προκάλεσε οργή– για να επιτρέψει στους Εβραίους να περάσουν. Ο χώρος, που στο Ισραήλ αποκαλείται Όρος του Ναού, είναι ο ιερότερος για τον ιουδαϊσμό. Με βάση το καθεστώς του, οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να επισκέπτονται την Πλατεία σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες ώρες, όμως δεν επιτρέπεται να προσεύχονται εκεί – ένας κανόνας που παραβιάζεται ολοένα και συχνότερα από ορισμένους θρησκευόμενους Εβραίους.

«Είμαστε στο σπίτι μας»

Σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, χριστιανοί συμμετέχουν στην πρώτη λειτουργία στη βασιλική του Παναγίου Τάφου.

Τα συναισθήματα δεν διαφέρουν καθόλου. Η Ούντε Σλιμάν μια γυναίκα 40 ετών από την Αιθιοπία, ντυμένη στα λευκά, κλαίει βγαίνοντας από τον ναό. «Δεν έχω λόγια. Πάει ένας και πλέον μήνας… Ήταν πολύ σκληρό όμως, δόξα τω Θεώ, ζούμε.. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε χαρούμενοι σήμερα», είπε.

Μπροστά στον ναό, ο Ιμάντ Μάρκος ζητά να τον φωτογραφίσουν και ποζάρει, βγάζοντας τα γυαλιά ηλίου του, εμφανώς πολύ χαρούμενος. «Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν ανοιχτός ο ναός, είναι θαύμα!» είπε ο Αμερικανοαιγύπτιος επιχειρηματίας που έρχεται κάθε χρόνο από το Μαΐάμι στην Ιερουσαλήμ. «Θα έφευγα αύριο, όμως θα αλλάξω τα σχέδιά μου, θα μείνω εδώ όλη την ημέρα», πρόσθεσε.

Ο πατήρ Ανδρέας, που τέλεσε τη λειτουργία, δεν πτοείται από τον μικρό αριθμό των πιστών, έπειτα από εβδομάδες που ο ναός παρέμενε κλειστός «εν μέσω δύσκολων καιρών».

«Λίγο-λίγο, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν», είπε.

Στο Τείχος των Δακρύων, αρκετές δεκάδες Εβραίοι προσεύχονταν πριν από το μεσημέρι. «Χαίρομαι που επέστρεψα, εδώ είμαστε στο σπίτι μας», είπε χαμογελώντας η 19χρονη Αΐλα.

Τη χαρά της μοιράζεται και ο Γεχούντα Μπαντέλ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 70 ετών, που ζει στο Κφρ Χαρόχε, στα βόρεια του Τελ Αβίβ. Έφτασε με όλη την οικογένειά του για να γιορτάσουν το μπαρ-μίτσβα του εγγονού του.

Οι ισραηλινές αρχές, εκτός από το άνοιγμα των Αγίων Τόπων, ήραν και τους περισσότερους από τους περιορισμούς που επέβαλαν λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Εξαιρούνται οι περιοχές στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος εναντίον της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή