Ισραήλ: Βλήμα καταρρίφθηκε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα προερχόμενο από την Υεμένη

Βλήμα λέγεται ότι καταρρίφθηκε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα μετά από συναγερμό στο Εϊλάτ. Μετά από συναγερμό για διείσδυση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Εϊλάτ, δημοσιεύματα στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα βλήμα, που πιθανόν εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, αναχαιτίστηκε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα πριν φτάσει στην πόλη-θέρετρο.

Ο συναγερμός έρχεται μετά την κατηγορία ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούτι στην Υεμένη επιχείρησαν να εκτοξεύσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν σε πόλεις στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου.

BREAKING: Reports that a drone launched by Yemen's Iran-backed Houthis has been intercepted by the Israeli military over the Red Sea