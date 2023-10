Ισραήλ: Αυτή είναι η νέα επίλεκτη μονάδα για την εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς

Μια νέα επίλεκτη μονάδα συγκροτείται από το Ισραήλ προκειμένου να εξουδετερώσει όλα τα μέλη της Χαμάς τα οποία συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου με θύματα αμάχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, η συγκρότηση της επίλεκτης ομάδας έγινε από την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ.

Το όνομα της ομάδας είναι Nyli και προέκυψε από το ακρωνύμιο της φράσης Netzah Yehouda Lo Ichaker που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «το αιώνιο Ισραήλ δε θα πει ψέματα».

Μοναδικός στόχος της ομάδας που συγκρότησε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ είναι να καταδιώξει, να εντοπίσει και τελικά να εξοντώσει όλους όσοι διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στη φονική επίθεση που άφησε πίσω της περισσότερους από 1.400 νεκρούς και 212 ομήρους.

Στο επίκεντρο της Nyli, σύμφωνα με την JP, έχουν μπει τα μέλη της Nukhba, μιας ειδικής ομάδας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς για την οποία πιστεύεται ότι αποτέλεσε τον πυρήνα των τρομοκρατών της παλαιστινιακής οργάνωσης που προχώρησαν σε μαζικές δολοφονίες σε χωριά και εγκαταστάσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων πριν να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα μέλη της Nyli, σύμφωνα με το δημοσίευμα, λειτουργούν ανεξάρτητα από άλλες μονάδες και κέντρα του ισραηλινού στρατού και των ισραηλινών υπηρεσιών και είναι επικεντρωμένα στην εξουδετέρωση πυρήνων της Χαμάς αλλά και υψηλόβαθμων μελών της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στην επίλεκτη ομάδα έχουν τοποθετηθεί τόσο πράκτορες που λειτουργούν στο πεδίο όσο και πράκτορες που ειδικεύονται στην κατασκοπεία και τις παρακολουθήσεις.

Ως παράδειγμα της λειτουργίας της Nyli η ισραηλινή εφημερίδα επικαλείται το χτύπημα που έγινε το περασμένο Σάββατο με στόχο τον Αλί Καντί έναν αξιωματικό της ομάδας Nukhba της Χαμάς, ο οποίος αποτέλεσε πρόσωπο-κλειδί στην επίθεση κατά του Ισραήλ.

