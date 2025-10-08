Το Ισραήλ αναχαίτισε και τα 9 πλοία του νέου στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα (vid)

Ο στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, που είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ, παρεμποδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη ακτιβιστών σε έναν προηγούμενο στόλο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, εννέα ιστιοφόρα με ιταλική και γαλλική σημαία και ένα μηχανοκίνητο πλοίο νηολογημένο στο Τιμόρ-Λέστε παρεμποδίστηκαν και επιβιβάστηκαν στις 4.34 π.μ. την Τετάρτη σε διεθνή ύδατα περίπου 120 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση των διοργανωτών της ομάδας Freedom Flotilla Coalition (FFC) και Thousand Madleens to Gaza.

Ο ζωντανός ιχνηλάτης του στόλου ανέφερε ότι μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης όλα τα σκάφη είχαν αναχαιτιστεί.