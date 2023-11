Ισραήλ: 14 Ισραηλινοί και 42 Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν σήμερα

Συνολικά 14 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, όπως και 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινικού κινήματος η οποία περιλαμβάνει και την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες 13 Ισραηλινοί όμηροι - γυναίκες και παιδιά - επέστρεψαν σπίτια τους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστίνιων κρατουμένων, γυναικών και παιδιών. Μέχρι στιγμής η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τηρείται.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το βράδυ της Παρασκευής, το Ισραήλ έλαβε τη λίστα των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και είχαν μεταδώσει οι Times of Israel.

Αφού εξέτασαν τον κατάλογο, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ενημέρωσαν τις οικογένειες των ομήρων, αναφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο. Το Κανάλι 12 μετέδωσε ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει περισσότερα παιδιά.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης και ένα Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Schneider αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων παιδιών και των τεσσάρων γυναικών που μεταφέρθηκαν εκεί μετά την απελευθέρωσή τους, χθες, από τη Χαμάς είναι καλή.

Προστίθεται ακόμα ότι τα οκτώ άτομα βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου και παρακολουθούνται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Hamas fighters have released a video showing them transferring hostages over to the Red Cross authorities as part of a truce deal.



Latest: https://t.co/SC4wqF0md1 pic.twitter.com/zIqf8xyT1j — Sky News (@SkyNews) November 24, 2023

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, μετά τη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Προπαγάνδα με τους ομήρους από τη Χαμάς

Η Χαμάς δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει πολλούς από τους 24 απελευθερωμένους ομήρους να παραδίδονται σε αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού εντός της Γάζας την Παρασκευή.

BREAKING: HAMAS MEMBER CARRIES AN ELDERLY ISRAELI HOSTAGE



Treating her extremely well pic.twitter.com/8QzrJMsHLh — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 24, 2023

Το βίντεο, το οποίο αποτελείται από μια σειρά από επεξεργασμένα κλιπ κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Ταξιαρχιών Al Qassam, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

«Γυρίζω σπίτι»

Στο Τελ Αβίβ, χαμογελαστά πρόσωπα ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι προβάλλονταν χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρόσοψη του μουσείου Τέχνης, μαζί με τις λέξεις «γυρίζω σπίτι».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, ήταν 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, ενώ 39 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους.

Κοντά στο νοσοκομείο Πέταχ Τικβά, σε προάστιο του Τελ Αβίβ, κόσμος επευφημούσε κι ανέμιζε σημαίες του Ισραήλ καθώς πλησίαζαν δυο ελικόπτερα που μετέφεραν ομήρους που απελευθερώθηκαν.

«Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους ενήλικους που φθάνουν, είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε ο Νόα Χαλπέρν, που πήγε οικογενειακώς επιτόπου. «Θέλουμε όλοι να γυρίσουν σπίτια τους σώοι και αβλαβείς».

The hostages: on their way pic.twitter.com/XJfhfH7uvI — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 24, 2023

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς όταν εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδό τους σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουν όλοι στο Ισραήλ.

«Είμαι ευτυχής που ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Επιτρέπεται να αισθάνεσαι χαρά, επιτρέπεται να δακρύσεις. Είναι ανθρώπινο», είπε ο Γιόνι Άσερ, που υποδέχθηκε τη σύζυγό του Ντορόν και τις δυο κόρες τους, δύο και τεσσάρων ετών, σε βίντεο που διένειμε το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αλλά δεν θα το γιορτάσω, δεν θα γιορτάσω προτού και οι τελευταίοι όμηροι να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του έχασε τη μητέρα της όταν έγινε η επίθεση, ενώ ο αδελφός του και ο σύντροφος της πεθεράς του παραμένουν ακόμη όμηροι. «Μας περιμένουν ακόμη δύσκολες μέρες», είπε.

The moment 13 of our loved ones entered Israeli territory.



Welcome home 💙



📸@IDF pic.twitter.com/reXgBLLeFx — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 24, 2023

Αγαλλίαση στη Δυτική Όχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης όταν επέστρεψαν αποφυλακισθέντες παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισραήλ κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας, όπως στη Μπεϊτούνια, και βορειότερα, στον καταυλισμό προσφύγων της Νάμπλους.

Με συνθήματα, κάτω από πυροτεχνήματα, μέσα σε μια θάλασσα σημαίες της Παλαιστίνης και παλαιστινιακών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου λάβαρου της Χαμάς, αποφυλακισμένοι αγκάλιαζαν τις οικογένειές τους, με αρκετούς να κλαίνε στις αγκαλιές συγκινημένων δικών τους.

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενη από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, είχε απαγορευθεί αντίθετα οποιοσδήποτε εορτασμός. Στο οικογενειακό σπίτι της στη συνοικία Μπέιτ Χανίνα, η Μάρα Μπακίρ, 24 ετών, που πέρασε οκτώ χρόνια στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας ισραηλινού συνοριοφύλακα, έδινε τη μια συνέντευξη πίσω από την άλλη.

«Είμαι ευτυχής, αλλά η απελευθέρωσή μου έγινε με τίμημα το αίμα των μαρτύρων», είπε, αναφερόμενη στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. «Πέρασα το τέλος της παιδικής μου ηλικίας και την εφηβεία μου στη φυλακή, μακριά από τους γονείς μου (...) αλλά έτσι είναι τα πράγματα με το κράτος που μας καταπιέζει και δεν αφήνει κανέναν μας ήσυχο», πρόσθεσε.