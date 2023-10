Κλιματική αλλαγή

Η αρχή του Οκτωβρίου στην Ισπανία φέτος ήταν η θερμότερη από την έναρξη των καταγραφών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας AEMET, με σχεδόν το 40% των μετεωρολογικών σταθμών να καταγράφουν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου.

«Στο μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, οι θερμοκρασίες την 1η Οκτωβρίου ήταν μεταξύ επτά και 14 βαθμών πάνω από το κανονικό για αυτή την εποχή του έτους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET Ρούμπεν ντελ Κάμπο, προσθέτοντας ότι σχεδόν 100 ατομικά ρεκόρ είχαν καταρριφθεί την Κυριακή.

Δύο πόλεις στη νοτιοκεντρική Ισπανία, η Μπανταχόθ και η Μοντόρο, έσπασαν το ρεκόρ ζέστης για την ηπειρωτική Ισπανία κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου με 38 C και 38,2 C, αντίστοιχα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,5 C, που είχε καταγραφεί στην πόλη-θέρετρο Μαρμπέγια τον Οκτώβριο του 2014.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στο εμβληματικό πάρκο Ρετίρο της Μαδρίτης, ο οποίος έχει ηλικία άνω του ενός αιώνα, ισοφάρισε το ρεκόρ Οκτωβρίου των 30 C που είχε σημειωθεί το 1930.

«Το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνεται στο γεγονός ότι τέτοιες θερμές περίοδοι είναι πλέον πολύ πιο συχνές και πιο έντονες», δήλωσε ο Del Campo στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

Πρόσθεσε ότι τα μελλοντικά καλοκαίρια δεν θα είναι μόνο πιο ζεστά, αλλά και πιο μακρά, επεκτεινόμενα στο παραδοσιακά ήπιο και βροχερό φθινόπωρο.