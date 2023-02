Ισπανία: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες από τη θύελλα Τζούλιετ

Σφοδρές χιονοπτώσεις στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων, ισχυρές ριπές ανέμου και θερμοκρασία που έφτασε στους -16 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά της χώρας: η θύελλα Τζουλιέτ πλήττει την Ισπανία, φέρνοντας ξανά τον βαρύ χειμώνα σε πολλές περιοχές.

Τα φημισμένα για το ήπιο, ευχάριστο κλίμα τους, νησιά των Βαλεαρίδων, ο παράδεισος των Ευρωπαίων τουριστών, έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν την κακοκαιρία – ιδίως το μεγαλύτερο νησί, η Μαγιόρκα.

«Σε ορισμένα σημεία στη βόρεια Μαγιόρκα το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο μέσα σε 24 ώρες, σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Aemet), ο Ρουμπέν δελ Κάμπ, κάνοντας λόγο για «ασυνήθιστη» χιονόπτωση.

Οι ριπές ανέμου στο νησί φτάνουν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα ενώ σε ορισμένες κοινότητες βρέχει καταρρακτωδώς, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για περισσότερα από 100 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η βροχόπτωση ενδέχεται να ευθύνεται για την υποχώρηση του εδάφους σε πολλά σημεία στην Πάλμα δε Μαγιόρκα, την πρωτεύουσα του νησιού. Η σημαντικότερη από αυτές άνοιξε μια τρύπα διαμέτρου οκτώ μέτρων και βάθους τεσσάρων σε μια λεωφόρο της πόλης.

Τα χιόνια έφτασαν μέχρι τη θάλασσα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στη Χώρα των Βάσκων, αλλά και στην Καταλονία, όπου η Βαρκελώνη και πολλές παραθαλάσσιες κοινότητες ξύπνησαν καλυμμένες με ένα λευκό στρώμα.

