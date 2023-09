Τρεις νεκροί στο Τολέδο και τη Μαδρίτη, εξαιτίας των πλημμυρών και τρία άτομα ακόμα αγνοούνται ως αποτέλεσμα των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που πλήττουν τη Μαδρίτη και το Τολέδο.

Ευτυχώς ένα παιδί 10 ετών που αγνοούνταν στην Αλντέα Ντε Φρέσνο, βρέθηκε τελικά ζωντανό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αγνοούμενοι ως τώρα είναι ο πατέρας του δεκάχρονου παιδιού που διασώθηκε από ένα δέντρο, καθώς το αυτοκίνητο του έπεσε στο ορμητικό ποτάμι στην Aldea del Fresno.

«Ο ανήλικος διασώθηκε αφού σκαρφάλωσε σε ένα δένδρο», ανακοίνωσαν οι αρχές της Μαδρίτης. Η μητέρα του και η αδελφή του, οι οποίες βρίσκονταν επίσης μέσα στο όχημα, είχαν διασωθεί λίγο νωρίτερα.

Ο δεύτερος είναι ένας 83χρονος που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη Villamanta (Μαδρίτη), όταν βρισκόταν κοντά σε ένα γηροκομείο.

Η τρίτη είναι μια γυναίκα που αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν οδηγούσε το όχημά της στον αυτοκινητόδρομο CM-4004 κοντά στον δήμο Valmojado (Toledo).

Το φυσικό φαινόμενο DANA άρχισε ήδη να υποχωρεί από το απόγευμα και τώρα οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν προσπαθούν να επαναφέρουν τη ζωή τους στην πρότερη κανονικότητα και φυσικά ζητώντας τις ανάλογες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τόσο για τα αυτοκίνητα τους, όσο και για τα σπίτια τους.

Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Μαδρίτης ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση οι πληγείσες περιοχές όπως η Aldea de Fresno να χαρακτηριστούν ως «ζώνη καταστροφής».

Αίσθηση δε προκάλεσε βίντεο που δείχνει νερό να εισβάλει σε συρμό του Μετρό.

Spain is hit by a hurricane The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid . Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν σχεδόν 1.200 περιστατικά στη διάρκεια της νύκτας και πυροσβέστες και αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για έναν άνδρα στην αγροτική περιοχή Αλντέα ντε Φρέσνο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Jesus. This is Spain. And the media has a narrative that this isn’t an emergency, that scientists are activists are overreacting - and we are still in the opening stages of climate collapse. It’s going to get much worse very quickly. pic.twitter.com/zw3wZB8nUR