Ισλανδία: Υψηλός ο κίνδυνος έκρηξης του ηφαιστείου - Σχεδόν 4.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (vids)

Στιγμές αγωνίας ζουν στην Ισλανδία, καθώς η σεισμική δραστηριότητα στα νοτιοδυτικά μειώθηκε σε μέγεθος και ένταση τη Δευτέρα, αλλά ο κίνδυνος ηφαιστειακής έκρηξης παραμένει σημαντικός, δήλωσαν οι αρχές, μετά τους σεισμούς και τις ενδείξεις εξάπλωσης του μάγματος στο υπέδαφος τις τελευταίες εβδομάδες.

Σχεδόν 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αρχές φοβούνταν ότι λιωμένα πετρώματα μπορεί να ανέβουν στην επιφάνεια της γης και υπήρχε η πιθανότητα να καταστρέψουν μια παράκτια πόλη και έναν γεωθερμικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the centre of the town



Iceland, home to volcanoes, has been hit with hundred of earthquakes in the last few dayspic.twitter.com/Z0BFbRwtx6